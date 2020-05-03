داعية يكشف دليل مشاركة الملائكة في غزوة بدر

أوضح الشيخ الشحات العزازي، الداعية الإسلامي، حقيقة نزول الملائكة للمحاربة مع جنود مصر البواسل في يوم العاشر من رمضان بحرب 6 أكتوبر، قائلًا: "إنما يحكم من رأى، ومن لم ير فليس له أن ينكر على من رأى".وأضاف الشيخ العزازي، خلال لقائه ببرنامج "نور النبي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامي حمدي رزق، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، أن الملائكة قاتلوا في غزوة بدر حقيقة، وكان يُعرف القتيل بأثر الحرق في جسده لأن الملائكة سيوفهم من نار.كما أوضح أنه ثبت في القرآن الكريم وعن صحابة النبي قصص نزول الأنبياء لنصرة جنودهم، متابعًا: "لست ملزم كمسلم بإنكار ذلك".