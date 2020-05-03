وزير التعليم للأهالى: متشتكوش من الدروس الخصوصية

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن ظاهرة شراء أولياء الأمور للأبحاث الدراسية لأبنائهم ليست جديدة، مشيرًا إلى أنهم في السابق كانوا يشترون الامتحانات وكانوا يدفعون للدروس الخصوصية.وأضاف وزير التربية والتعليم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن أولياء الأمور كانوا يتحججون أنهم يعطون أبناءهم دروسًا خصوصية بسبب ابتزاز المعلمين، مردفًا:"الآن لا يوجد معلمين ولا توجد درجات، لماذا يشترون الأبحاث لأنها ثقافة".وأردف:"من اشترى البحث لابنه فقد حرمه من خوض تجربة التعليم التي لا تعتمد على الدرجات، وميشتكيش بعد كده من الدروس الخصوصية لأنه ده اختياره".