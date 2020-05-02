«راجل يا أحمد».. قصة الرجل النسوي في مصر (وثائقي)

روى المحامي أحمد أبو المجد، تفاصيل معاناته بسبب تبنيه قضايا المرأة، ومحاولة نصرتها، ووصفه لنفسه بمحامي "نسوي".بداية القصة، رواها أحمد من خلال فيديو عبر قناة «الدستور» على موقع «يوتيوب»، حيث قال: «قضيت 10 سنوات في طفولتي و10 مثلهم وأنا ألصق منشورات على الحائط عن الحجاب وضرورة اهتمام المرأة به وكذلك حرمانها من التعليم والخروج من المنزل، خلال انضمامي لإحدى الجماعات الإسلامية».وأكد أن بداية تراجعه عن الانضمام إليهم هو والدته بعدما ذكرت له أنها تعرضت لمضايقات في السوق بسبب حجابها الصغير وأن شاب ملتحي ضربها بعصاه في يده ومن بعدها أصبح يرافقها في السوق حتى لا تتعرض للمضايقات وبعدها أقنعها بارتداء الخمار لكي لا تتعرض لمضايقات من أحد.وتابع أنه عمل في إحدى المؤسسات وكانت ترأسه فيها امرأة ومؤهلتها كبيرة رغم صغر سنها واكتشفت أنني غير متقبلها وعندها أدركت أنني رغم دفاعي عن المرأة إلا أنني أعاني من مشكلة ولابد أن أعالجها.