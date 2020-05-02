تعافى 9 مصابين من كورونا وخروجهم من عزل إسنا (صور)

أعلن مستشفى العزل لعلاج مصابي فيروس كورونا في إسنا، اليوم السبت، تعافي عدد جديد من المصابين، وذلك بعدما تحولت التحاليل المعملية الخاصة بتحليل الفيروس من إيجابية إلى سلبية.وقال الدكتور حسام فتحي، المتحدث الإعلامي لمستشفى عزل إسنا، إن الفريق الطبي بمستشفى العزل نجح في مساعدة عدد كبير من المرضى على التعافي نهائيًا، وخروجهم من المستشفى وذلك عقب خضوعهم لفترة من العلاج.وأضاف، خلال تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن عدد المتعافين الذين غادروا المستشفى، اليوم السبت، قد بلغ 9 متعافين، من بينهم سيدة تبلغ من العمر 85 عامًا؛ وبذلك يصبح إجمالي المتعافين 234 حالة حتى الآن.من جانبه، أوضح وليد الضوي، مدير إدارة العلاقات العامة بمستشفى العزل، أن المستشفى استقبل مصابين من مختلف الجنسيات من بينها المصرية والألمانية والسويسرية والأمريكية والإنجليزية والإيطالية، وكان من بينهم مصابون تجاوزت أعمارهم الـ80 عامًا، وكان التاريخ الطبي لعدد كبير منهم مدرجا به أمراضا مزمنة، كل هذا كان بمثابة التحديات التي واجهت الفرق الطبية المتتابعة بالمستشفى، إلا أنه بتوفيق من الله نجحت الفرق الطبية في التعامل مع هذه الحالات، ومساعدتهم على التعافي.وأضاف أن الفريق الطبي الأول بالمستشفى كان قد أنهى ورقة بحثية قام بتقديمها للجهات المعنية حول وضع بروتوكول طبي جديد للتعامل مع مرضى كورونا، وقد تم التوصل لهذا البروتوكول من خلال دراسة كافة البروتوكولات المعتمدة رسميًا في الصين وعدد من دول أوروبا للتعامل مع مرضى كورونا، وإجراء مقارنة بينها، وانتقاء أهم وأقوى النقاط تأثيرًا على الحالات المصابة، كما تم إدراج مجموعة من الطرق العلاجية الجديدة التي تعتمد على الصحة النفسية للمريض وكذلك التغذية العلاجية.