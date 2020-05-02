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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

نجلاء بدر تحدث عن «البرنس» و«الفتوة» (فيديو)

السبت 02/مايو/2020 - 06:43 ص
نجلاء بدر
نجلاء بدر
رباب الأهواني
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علقت الفنانة نجلاء بدر على دورها في مسلسل "البرنس"، قائلة:" إن لبنى تحملت الكثير، وأن المخرج محمد سامي أراد أن يُظهرها "كالملاك" حتى يكون هناك تعاطف معها"، متابعة: إن شخصية لبنى ضعيفة وسندها هو زوجها ولا تمتلك غيره في الدنيا".

وأضافت الفنانة نجلاء بدر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، مع الإعلامي رامي رضوان، مساء الجمعة، أن شخصية "لبنى" ضعيفة لأن النساء عندها قوة عن لبنى، حيث تقوم النساء بمواجهة زوجها والشجار معه، متابعة: "لكن يوجد حالات مثل لبنى ولكنها نادرة، وكل الرجالة تتمنى هذه المرأة".

كما أوضحت أن وفاة لبنى هو بمثابة الحبكة الدرامية وتغيير مسار "رضوان" في مسلسل "البرنس".

كما تحدثت الفنانة نجلاء بدر عن دورها في مسلسل "الفتوة"، لافتة إلى أنها جسدت شخصية جميلة في "الفتوة"، وأنها امرأة ذات خبرة ومتوحشة ومرت بالكثير خلال حياتها فأصبح لديها وعي بالحياة، لكن من داخلها هي شخصية ضعيفة جدًا.

ونعت الفنانة نجلاء بدر، أبطال الواجب الوطني شهداء القوات المسلحة؛ نتيجة انفجار عبوة ناسفة بمنطقة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء الحادث الإرهابي، وتقدمت بخالص التعازي لأسرهم، متابعة: "الحادث وجعنا كلنا".

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