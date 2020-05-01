ضبط 13 طن سكر مجهول المصدر بحدائق القبة

ألقى رجال مباحث القاهرة، اليوم الجمعة، القبض على صاحب شركة بحوزته 13 طن سكر وأرز مجهولي المصدر بحدائق القبة.تعود الواقعة عندما تمكن رجال مباحث التموين من ضبط المدير المسئول عن شركة غير مرخصة لتجار السلع الغذائية، كائن مقرها بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، لحيازته 13،200 طن سكر ح، وأرز أبيض مجهولي المصدر.وتبين تجميع 200 كيلوجرام سكر تموينى مدعم، مخصص ربط على البطاقات التموينية ومحظور تداوله بالأسواق، تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق.. تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.