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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط عصابة «تصنيع الحشيش» في الشرقية

الجمعة 01/مايو/2020 - 01:16 م
حشيش
حشيش
مريم جبل و عمرو المزيدي
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط تشكيل عصابى بالشرقية تخصص فى تصنيع وإعادة تدوير وخلط مخدر الحشيش، وبحوزتهم كميات من مخدرى الحشيش والبانجو.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط تشكيل عصابى مكون من (4 عناصر إجرامية– مقيمين بمحافظة الشرقية) تخصصوا فى إعادة تدوير وخلط مخدر الحشيش لإنتاج كمبيات كبيرة منه وترويجها على عملائهم بمحافظة الشرقية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية، أمكن ضبط ثلاثة من عناصر التشكيل حال تواجدهم بدائرة مركز شرطة بلبيس، وعثر بحوزتهم على (60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلوجرامات– 250 جراما لمخدر الحشيش مجهز ومعد للترويج– كمية من مسحوق بودرة نبات البانجو المخدر وزنت 2.500 كيلوجرام– 5 إسطمبات تستخدم فى كبس مخدر الحشيش– ماكينة فرم كهربائية– 2 أوانى معدنية تستخدم فى العجن والتصنيع– مبلغ مالى– 3 هواتف محمولة– 2 دراجة نارية "دون لوحات")، وبمواجهتهم أقرا بمزاولة نشاطهم الإجرامى بالاشتراك مع المتهم الهارب فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على النحو المشار إليه، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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