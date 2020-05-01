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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تشييع جثمان الشهيد أحمد عبدالله بسنتماى في الدقهلية

الجمعة 01/مايو/2020 - 01:11 م
جنازة الشهيد أحمد
جنازة الشهيد أحمد عبد الله
الدقهلية : عمرو الحوتى
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‎شيع أهالى قرية سنتماى ميت غمر بمحافظة الدقهلية، جثمان الشهيد المجند أحمد عبدالله مصطفى الزقاقي، الذي راح ضحية الهجوم الإرهابي، أمس الخميس، في مدينة بئر العبد، بحضور سعد الفرماوى سكرتير عام محافظة الدقهلية، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

ودعا "الفرماوى" أن يتغمد الله الشهيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، وقدم السكرتير العام للمحافظة واجب العزاء لأسرة الشهيد، مؤكدًا أن الدولة لا تنسى أبناءها الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم من أجل أمنها واستقرارها والحفاظ على تراب الوطن والذين يتصدون للخونة.

‎وطالب الأهالى بإطلاق اسم الشهيد على إحدى مدارس القرية تخليدًا لذكراه العطرة ووفاءً من الدولة المصرية لأبنائها، مؤكدين أن الشهيد والده متوفى ووالدته ربة منزل وله شقيق أكبر وكان يعول والدته بعد سفر شقيقه الأكبر.

وأعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، عن انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد، أمس الخميس، نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.

وأكدت القوات المسلحة استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.
الشهيد أحمد عبد الله
الشهيد أحمد عبد الله
الشهيد أحمد عبد الله
الشهيد أحمد عبد الله
الشهيد أحمد عبد الله
الشهيد أحمد عبد الله
الشهيد أحمد عبد الله
الشهيد أحمد عبد الله

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