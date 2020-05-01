جنازة شعبية لشهيد بئر العبد محمد عوض بالفيوم

شيع أهالي قرية الوناسية بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، اليوم الجمعة، جنازة الشهيد محمد عوض شهيد كمين جنوب مدينة بئر العبد، وسط حالة من الحزن الشديد التي سيطرت على أهالي القرية.وشيعت الجنازة بمسقط رأسه، بعد أداء صلاة الجنازة، وسط حضور حاشد من أهالي القرية، في جنازة شعبية حضرها المئات لوداع شهيد الواجب، وذلك بحضور قيادات الجيش والشرطة، والنائب ياسر سلومة عن مركز إطسا، والعميد هشام نبيل مندوب عن القائد الجيش والمهندس عبدالقادر النوري السكرتير العام لمحافظة الفيوم.وأعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد، أمس الخميس، نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.وأكدت القوات المسلحة استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.