«الصحة» تحذر المصريين من التجمعات فى رمضان بسبب «كورونا»

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن زيادة المخالطة للمصابين بفيروس كورونا تؤدي إلى زيادة حالات الإصابة، مشددًا على ضرورة حرص المواطنين على تجنب التجمعات خلال شهر رمضان واتباع الإجراءات الوقائية.وأضاف "مجاهد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الخميس، أنه لا يوجد تجربة معينة يمكن الاسترشاد بها فيما يتعلق بالوصول إلى ذروة الإصابات، مؤكدًا أن مصر مقارنة بدول العالم تعتبر في وضع جيد.وأوضح أنه تم اختيار 30 مستشفى من مستشفيات الصدر والحميات على مستوى الجمهورية لتتحول بشكل تدريجي إلى مستشفيات عزل، وتقديم الخدمة الصحية لمصابي كورونا على 3 مراحل، موضحًا أنهم يقومون برفع الكفاءة البشرية للعاملين في هذه المستشفيات.