بعد الاستغاثة من جشع التجار.. «أهلًا رمضان» توفر سلع مخفضة للمواطنين

شهدت أسعار الخضروات واللحوم والدواجن ارتفاعًا كبيرًا في الأيام القليلة الماضية بالتزامن مع حلول شهر رمضان الكريم، حيث استغل بعض التجارالجشعين أزمة فيروس كورونا وفرض حظر التجوال وحاجة المواطنين بتخزين ما يكفيهم في الشهر الكريم، لتحقيق مكاسب مالية دون وازع من ضمير أو دين، مستغلين إقبال المواطنين على الشراء، خوفًا من نفاد الكميات.تراوح سعر الطماطم بين ٤و ٧ و١٠ جنيهات بعد أن كان بـ٤ جنيهات، فيما وصل سعر الخيار لـ٨ جنيهات بعد أن كان ٦ جنيهات، ووصل سعر القلقاس لـ ١٢ جنيها، والفلفل ١٠ جنيها للكيلو الواحد، كما ارتفع سعر البطاطس لـ٨ جنيهات بعد ٣ و٤ جنيهات، وارتفع سعر كيلو البصل لـ ٧ جنيها.وارتفعت أسعار اللحوم الحمراء لـ ١٤٠و١٥٠ جنيها، بينما وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء ٣٥ جنيها والحمراء ٤٥ جنيها للكيلو الواحد ووصل سعر البانيه لـ ٧٥ جنيها، بينما استقرت أسعار السلع الأساسية، على رأسها الأرز والعدس والشعرية وغيرها من السلع.على جانب آخر، تواصل الحكومة والجهات المعنية التسهيل على المواطنين وتعمل على تجنيبهم الوقوع في فخ جشع التجار المحتكرين، عن طريق مبادرة "أهلًا رمضان" والتي جرى تدشينها بدءًا من 10 ابريل الجاري وحتى 10 مايو المقبل، حيث توفر تخفيضات على السلع الغذائية تتراوح بين 20% و30%، وهي متاحة من خلال 1800 منفذ على مستوى الجمهورية، منها 60 منفذًا للشركة المصرية لتجارة الجملة، و50 منفذًا للشركة العامة لتجارة الجملة إضافة إلى كافة السلاسل التجارية الأخرى.