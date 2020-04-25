«صحة الغربية» تنفى إصابة 4 ممرضات فى مستشفى بسيون بكورونا

نفت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، برئاسة الدكتور عبدالناصر حميدة، صحة الأخبار المتداولة عن إعلان المديرية إصابة 4 ممرضات بمستشفى حميات بسيون بفيروس كورونا المستجد، ونقلهن إلى الحجر الصحي بمستشفى كفر الزيات العام.وأكدت مديرية الصحة، في بيان، أن الممرضات بصحة جيدة ونتائج تحاليلهن سلبية، ولم يتم نقلهن إلى مستشفى الحجر الصحي بكفر الزيات، ومستمرات في عملهن بمستشفى بسيون.وكانت بعض المواقع تداولت أن مواطنين استغاثوا بالدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، لسرعة التدخل قبل تفشي المرض ومعالجة الخلل وإعادة الإجراءات الطبية الوقائية، والتأكد من سلامة الطاقم الطبي.وكانت المستشفى سجل، خلال اليومين الماضيين، إصابة ممرضتين بفيروس كورونا المستجد، هما هدى الشهادوي المشد، وفادية عبدالغني، ونقلتا للحجر الصحى.