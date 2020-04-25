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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

خبير أمن قومى: تنمية سيناء مرتبطة بالقضاء على الإرهاب

السبت 25/أبريل/2020 - 10:26 م
الإرهاب
الإرهاب
رباب الأهواني
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قال اللواء محمد عبد الواحد، الخبير فى شئون الأمن القومى، إن جهود تنمية سيناء تحقق استقرارًا فى هذه المنطقة.

وأضاف "عبدالواحد" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "extra news" أن سيناء وباقى محافظات مصر شهدت طفرة تنموية كبيرة خلال السنوات الأخيرة، بعدما ظلت مهملة لسنوات، لافتًا إلى أن المشروعات التنموية فى سيناء، تقضى على الإرهاب، فكلما زادت التنمية اختفى الإرهاب، إضافة إلى أنها عامل قوي في جذب رءوس الأموال.

كما أوضح أن محاولات توطين 3 ملايين مصرى فى سيناء، مرتبطة بصورة كبيرة بالأمن القومى المصرى، حيث تحويل سيناء من منطقة صحراوية إلى منطقة حضارية مكتظة بالسكان.

وأشاد خبير الأمن القومى المصرى، بالمشاريع التى تنشئها الدولة من مشاريع الإسكان والمشاريع الزراعية.

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