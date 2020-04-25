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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مذبحة الأرمن.. أعظم جرائم القتل الجماعى

السبت 25/أبريل/2020 - 08:14 ص
جريدة الدستور
أبوزيد على
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أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، بيانًا في الذكرى الـ105 لمذابح الأرمن، وقال: "اليوم نتذكر ذكرى الذين عانوا في الكارثة الكبرى، أحد أعظم جرائم القتل الجماعي في القرن العشرين"، وفق تعبيره.

واستخدم "ترامب "عبارة ميدس ييجرن "Meds Yeghern"، التي تعني "الكارثة الكبرى" باللغة الأرمنية بحسب ما ذكره موقع "أحوال".

وأضاف في بيانه: "منذ عام 1915، تم ترحيل وتهجير وقتل 1.5 مليون أرمني، وساهم الكثير من الأمريكيين في بناء المجتمع الأرمني".

وتابع: "نعد بأن نأخذ العبرة من دروس الماضي حتى لا تتكرر تلك الأحداث مرة أخرى، ونرحب بجهود الأرمن والأتراك في التعامل مع تلك الأحداث وتقبلها".

ولفت إلى أن العديد من الأمريكيين ساهموا في إعادة بناء المجتمع الأرمني وأنقذوا أرواحهم، واحترموا ذكريات الذين تكبدوا الآلام، كما ذكر ترامب أنه يشعر نفسه محظوظا لأن الأرمن جاؤوا بثقافتهم الغنية إلى الولايات المتحدة، وقدموا مساهمات للمجتمع الأمريكي.

وقال: "من الضروري بالنسبة لنا أن نتذكر الذين عانوا وخسروا أرواحهم، ونجدد وعدنا بحماية الأقليات الدينية والعرقية الضعيفة حول العالم".

فيما جاء رد الخارجية التركية سريعًا على بيان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث أعربت وزارة الخارجية التركية اليوم الجمعة، عن رفضها لبيان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول المزاعم الأرمنية من أحداث عام 1915، مشددة أنه "غير مقبول ولا قيمة له".

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