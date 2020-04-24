مشاهدة تفاصيل مسلسسل البرنس الحلقة الأولى.. نور تخرج عن المألوف
الجمعة 24/أبريل/2020 - 10:36 م
دعاء عبد المقصودطباعة
قدمت الفنانة اللبنانية نور في أول مشاهدها بمسلسل البرنس للنجم محمد رمضان دراما قوية من خلال الأداء التمثيلي لها، خرجت من خلالها عن المألوف وظهرت في دور علا بنت الحارة الشعبية في أول عمل تقدمه عن هذه الطبقة.
المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.
مسلسسل البرنس الحلقة الأولىورغم أن ظهورها في الحلقة لم يتعد ٥ مشاهد إلا أن سيكشف عن العديد من الأحداث التي ستبني عليها الأحداث الدرامية للحلقات القادمة
ظهور نوروظهرت الفنانة نور اللبنانية بعد أن ألقت الشرطة القبض على مهران بعد قيامه بسرقة محل الذهب الخاص بزوج شقيقته وهي الشخصية التي تقدمها في أول ظهور لها بالمسلسل، وتم تقديم المشهد في الحارة أمام جميع أهلها، وهو المشهد الذي أظهر أن رضوان البرنس كان يحبها منذ الصغر.
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وستكشف الحلقات القادمة كيف تزوجت من صاحب محل الذهب الذي طلقها في نهاية الحلقة الأولى
المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.