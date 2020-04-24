مشاهدة تفاصيل مسلسسل البرنس الحلقة الأولى.. نور تخرج عن المألوف





مسلسسل البرنس الحلقة الأولى ورغم أن ظهورها في الحلقة لم يتعد ٥ مشاهد إلا أن سيكشف عن العديد من الأحداث التي ستبني عليها الأحداث الدرامية للحلقات القادمة

ظهور نور وظهرت الفنانة نور اللبنانية بعد أن ألقت الشرطة القبض على مهران بعد قيامه بسرقة محل الذهب الخاص بزوج شقيقته وهي الشخصية التي تقدمها في أول ظهور لها بالمسلسل، وتم تقديم المشهد في الحارة أمام جميع أهلها، وهو المشهد الذي أظهر أن رضوان البرنس كان يحبها منذ الصغر.



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وستكشف الحلقات القادمة كيف تزوجت من صاحب محل الذهب الذي طلقها في نهاية الحلقة الأولى



المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي. وظهرت الفنانة نور اللبنانية بعد أن ألقت الشرطة القبض على مهران بعد قيامه بسرقة محل الذهب الخاص بزوج شقيقته وهي الشخصية التي تقدمها في أول ظهور لها بالمسلسل، وتم تقديم المشهد في الحارة أمام جميع أهلها، وهو المشهد الذي أظهر أن رضوان البرنس كان يحبها منذ الصغر.وستكشف الحلقات القادمة كيف تزوجت من صاحب محل الذهب الذي طلقها في نهاية الحلقة الأولىالمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.

قدمت الفنانة اللبنانيةفي أول مشاهدها بللنجمدراما قوية من خلال الأداء التمثيلي لها، خرجت من خلالها عن المألوف وظهرت في دور علا بنت الحارة الشعبية في أول عمل تقدمه عن هذه الطبقة.