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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

طلاق ياسمين عبد العزيز في "ونحب تاني ليه الحلقة 1".. رمضان 2020

الجمعة 24/أبريل/2020 - 10:03 م
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
منار إبراهيم
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بدأت فضائية سي بي سي CBC في عرض مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 1 للفنانة ياسمين عبد العزيز منذ قليل أول أيام رمضان 2020 والذي تخوض به سباق مسلسلات رمضان 2020.

مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 1 


وشهد مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 1 العديد من الأحداث المثيرة والشيقة بين ياسمين عبد العزيز "غالية" وزوجها "عبدالله" الذي يجسده الفنان شريف منير، فبدأت الحلقة بإهمال "عبدالله" ب"غالية" والتقليل بها باستمرار، ونشبت بينهم مشكلة كبيرة بسبب رؤية "عبدالله" لشاب يقوم بمعاكسة زوجته "غالية" أثناء تواجدهم في إحدى الملاهي الليلية وقضائهم وقت ممتع مع أصدقائهم، وانتهى الأمر بضرب "عبدالله" لهذا الشاب.

وعندما ذهب الزوجان "عبدالله" و"غالية" إلى المنزل ازداد الأمر سوءًا بعدما ظهر كبرياء الزوج وعدم غيرته، فصدمت "غالية" من رد فعله خاصة وأنها كانت تعتقد ضربه للشاب كان بسبب غيرته وحبه لها، ولكن اتضح الأمر بأنه يخاف على مركزه ليس إلا، لذلك طلب منه الطلاق، وانتهت الحلقة بطلاقه لها.

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