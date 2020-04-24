رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 24 أبريل 2020 الموافق 01 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 1 .. ياسمين عبد العزيز تعاني من إهمال زوجها

الجمعة 24/أبريل/2020 - 09:28 م
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
منار إبراهيم
طباعة
عرضت قناة CBC أول أيام رمضان مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 1 منذ قليل والذي تخوض به الفنانة ياسمين عبد العزيز سباق مسلسلات رمضان 2020 وسجل نسب مشاهدة عالية وإقبال من الجمهور المصري عليه .

مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 1 


وبدأ مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 1 بتعريف ملامح شخصية ياسمين عبد العزيز التي تظهر بدور "غالية" فنانة تشكيلية تطغى عليها صفة الرومانسية حيث تكن الحب لكل من حولها، ولكنها تعاني من انشغال زوجها "عبدالله" الذي يجسده الفنان شريف منير والذي يظهر بدور مخرج إعلانات دعائية.

وظهرت الفنانة سوسن بدر التي تجسد دور والدة "غالية" ياسمين عبد العزيز، والتي أعربت عن غضبها واستياءها لتغاضي ابنتها عن انشغال واهمال زوجها لها، وحاولت أن تقنعها بأنه يقوم بخيانتها، واعترضت على كلامها جدة "غالية" ووالدة سوسن بدر التي تجسدها الفنانة ليلى عز العرب وحاولت أن توقف سوسن بدر عن اقناع ابنتها بخيانة زوجها لها.

ابطال مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 1 


ويشارك في بطولة المسلسل بجانب ياسمين عبد العزيز كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمى، وسوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وليلى عز العرب، وتارا عماد، وصبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين.

وتدور قصة المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي، وتحكي قصة المسلسل عن سيدة تعمل مهندسة ديكور التي تجسدها الفنانة ياسمين عبد العزيز خلال الأحداث وتظهر بدور زوجة الفنان شريف منير، وتنشب بينهما العديد من الخلافات فى حياتهما الزوجية تنتهى بالانفصال، فيما تظهر الفنانة سوسن بدر فى دور والدتها، بينما يظهر كريم فهمي بدور عشيقها.

اقرأ ايضا

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شمال القاهرة تفحص محضر ضبط سما المصري

«البترول» توضح أسباب فشل مفاوضات اتفاقية مصنع دمياط لإسالة الغاز

تحميل إمساكية رمضان 2020.. موعد الإمساك والإفطار في مصر (صور)

القبض على سما المصري.. والنائب العام يأمر بالتحقيق معها

الصور

image description

شبل عبد الجواد: نصر أكتوبر أكبر حرب عالمية في العصر الحديث

image description

بـ«فسيخ ورنجة وبصل».. احتفالات المصريين في شم النسيم (صور)

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

الأكثر قراءة

آخر أخبار تسجيل القوى العاملة صرف 500 جنيه وحقيقة فتح التقديم

أين استقرت «كعبة الإسكندرية»؟.. «الدستور» يرصد الرحلة كاملة

«البترول» توضح أسباب فشل مفاوضات اتفاقية مصنع دمياط لإسالة الغاز

خاص.. فايلر يفجر مفاجأة حول التعاقد مع خليفة أحمد فتحى

إنفوجراف

image description

خبير استراتيجي: ليبيا أحد أهم محاور الأمن القومي المصري

image description

«الأزهر» يبين 44 مسألة فقهية حول المفطرات (إنفوجراف)

image description

خريطة الأنشطة الاقتصادية الأعلى أجرًا (إنفوجراف)

image description

الاقتصاد المصري يواصل تصدر معدلات النمو في المنطقة (إنفوجراف)

أيام زمان

ابتهالات بقرار جمهوري.. القصة الكاملة لأنشودة «مولاي» لـ النقشبندي

التمثيل أنقذ فنانًا كبيرًا من التسمم وبتر ساقه.. «هرب من المستشفى فتم شفائه»

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

نجم الساعة

ابتهالات بقرار جمهوري.. القصة الكاملة لأنشودة «مولاي» لـ النقشبندي

الصحة

هل تقضي أشعّة الشمس على كورونا ؟

افحص نفسك.. علامة في اللثة تشير إلى الإصابة بمرض مزمن

«الصحة العالمية» تحيي اليوم العالمي للملاريا غدًا

تغير لون طبيبين صينيين مصابين بكورونا الى الأسود بعد تعافيهما

منوعات

بحث عن السياحة المقومات الطبيعية والبشرية.. للصف الرابع و الخامس الابتدائي

قائمة مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٠ والقنوات الناقلة للبرامج (فيديو)

موعد آذان صلاة المغرب في القاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات

تردد قناة ON على نايل سات لمشاهدة دراما رمضان 2020

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
الدين والتعليم في مصر عبر العصور
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد زيد الدمهوجى .. زاهد فى الدنيا محباً للعبادةشش
د.كريمة الحفناوى
الثقافة والفنون ومحنة كورونا
بسنت حسن
الفوضى الخلافة.. أم الرشد الخلاق ؟
المزيد

الثقافة

سمير الأمير: زمن كورونا بدأ قبل انتشار الفيروس

دار الرافدين تصدر الطبعة العربية لكتاب «ثورة العشرين»

محمد رفيع عن أحدث ترجماته «نومى»: رحلة لشفاء الروح

ندوة نادرة لـ محمد حسنين هيكل على قناة «هيئة الكتاب» غدًا