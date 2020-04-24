مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 1 .. ياسمين عبد العزيز تعاني من إهمال زوجها

عرضت قناة CBC أول أيام رمضان مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 1 منذ قليل والذي تخوض به الفنانة ياسمين عبد العزيز سباق مسلسلات رمضان 2020 وسجل نسب مشاهدة عالية وإقبال من الجمهور المصري عليه .





مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 1



وبدأ مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 1 بتعريف ملامح شخصية ياسمين عبد العزيز التي تظهر بدور "غالية" فنانة تشكيلية تطغى عليها صفة الرومانسية حيث تكن الحب لكل من حولها، ولكنها تعاني من انشغال زوجها "عبدالله" الذي يجسده الفنان شريف منير والذي يظهر بدور مخرج إعلانات دعائية.



وظهرت الفنانة سوسن بدر التي تجسد دور والدة "غالية" ياسمين عبد العزيز، والتي أعربت عن غضبها واستياءها لتغاضي ابنتها عن انشغال واهمال زوجها لها، وحاولت أن تقنعها بأنه يقوم بخيانتها، واعترضت على كلامها جدة "غالية" ووالدة سوسن بدر التي تجسدها الفنانة ليلى عز العرب وحاولت أن توقف سوسن بدر عن اقناع ابنتها بخيانة زوجها لها. وبدأبتعريف ملامح شخصية ياسمين عبد العزيز التي تظهر بدور "غالية" فنانة تشكيلية تطغى عليها صفة الرومانسية حيث تكن الحب لكل من حولها، ولكنها تعاني من انشغال زوجها "عبدالله" الذي يجسده الفنان شريف منير والذي يظهر بدور مخرج إعلانات دعائية.وظهرت الفنانة سوسن بدر التي تجسد دور والدة "غالية" ياسمين عبد العزيز، والتي أعربت عن غضبها واستياءها لتغاضي ابنتها عن انشغال واهمال زوجها لها، وحاولت أن تقنعها بأنه يقوم بخيانتها، واعترضت على كلامها جدة "غالية" ووالدة سوسن بدر التي تجسدها الفنانة ليلى عز العرب وحاولت أن توقف سوسن بدر عن اقناع ابنتها بخيانة زوجها لها.





ابطال مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 1

ويشارك في بطولة المسلسل بجانب ياسمين عبد العزيز كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمى، وسوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وليلى عز العرب، وتارا عماد، وصبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين.



وتدور قصة المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي، وتحكي قصة المسلسل عن سيدة تعمل مهندسة ديكور التي تجسدها الفنانة ياسمين عبد العزيز خلال الأحداث وتظهر بدور زوجة الفنان شريف منير، وتنشب بينهما العديد من الخلافات فى حياتهما الزوجية تنتهى بالانفصال، فيما تظهر الفنانة سوسن بدر فى دور والدتها، بينما يظهر كريم فهمي بدور عشيقها.



