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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مشاهدة تفاصيل مسلسل ليالينا 80 الحلقة 1.. اغتيال السادات وظهور مبارك

الجمعة 24/أبريل/2020 - 10:20 م
جريدة الدستور
محمد مجدي
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انطلقت أحداث مسلسل ليالينا 80 الحلقة 1 بمشهد اغتيال الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، والمسلسل بطولة النجم إياد نصار وغادة عادل، ويخوضان به سباق مسلسلات رمضان 2020 ويعرض على قناة CBC.

واستكملت أحداث مسلسل ليالينا 80 الحلقة 1 بوصول إياد نصار الذي يجسد شخصية "هشام" من الدوحة، متفاجأ بالخبر، ليعود لمنزله وزوجته غادة عادل التي يجدها في عملها، وتقوم بشراء سيارة جديدة من الأموال التي حصدها من الخارج خلال الغربة.

مسلسل ليالينا 80 الحلقة 1

ويظهر خالد الصاوي وهو متزوج من شابة تصغره بسنوات كثيرة، ويظهر حبه الشديد لها، في إطار من الدراما الاجتماعية التي تنتهي بحريق ضخم في شقتها، وتحاول نجلته أن تصل للمطافي للانتهاا من مشكلة الحريق.

وتنقذ "صابرين" ابنتها حورية من نصابة قامت بعمل زار لها، لتنتهى أحداث الحلقة الأولى بحادث تصادم التاكسى بسيارة أخرى.

وتنتهي الأحداث بظهور خاص للراحل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وهو يعلن عن وفاة الرئيس محمد أنور السادات على شاشات التليفزيون فى البيوت والمقاهى، وسط حالة حزن شديدة بين المصريين.

أبطال مسلسل ليالينا 80 الحلقة 1

والمسلسل بطولة بطولة إياد نصار، غادة عادل، صابرين، خالد الصاوى، محمد الشقنقيرى، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى، نورهان، محمد رشاد، منة عرفة، هشام الشاذلى، رنا رئيس، تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح، وإنتاج شركة سينرجى.

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