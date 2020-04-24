5 علامات تدل على إدمانك لـ«التليفزيون» في رمضان

يعتبر شهر رمضان، موسما للأعمال الدرامية والتليفزيونية، حيث يتسابق الكثير من القنوات لجذب الجمهور، الأمر الذي يتسبب فى النهاية الى إصابتك بـ"إدمان التلفاز".وبسبب العزل المنزلى، المفروض على الكثير من البلدان، فيعتبر التلفاز، أحد الأشياء الممتعة، خاصة فى ظل الزخم الذى يشهده الموسم الرمضانى.وفقًا لما ذكره موقع "healthybuilderz" الطبى، يمكن الجلوس أمام التلفاز أن يكون السبب الجذري للعديد من المشاكل، كالوزن الزائد إلى فقدان العلاقات الثمينة.قدم الأطباء العلامات المنبهة والأعراض لـ"إدمان التليفزيون":الانطوائية وعدم الاستمتاع مع الآخرين.الاعتماد بشكل كبير على الوجبات السريعة، والابتعاد عن الأطعمة الصحية.تبدأ وتنهي يومك أمام التليفزيون، الأمر الذي يتسبب فى خسارة عملك وعدم إنجازه بالشكل المطلوب.زيادة الوزن والإصابة بالكثير من الأمراض كالسكرى وضعف البصر.خسارة العلاقات الأسرية، وزيادة الخلافات الزوجية.