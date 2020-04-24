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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

دينا الشربيني تتصدر محركات البحث في مصر بـ «لعبة النسيان»

الجمعة 24/أبريل/2020 - 02:53 م
دينا الشربيني
دينا الشربيني
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◄ عمرو دياب يُشرف على الموسيقى التصويرية لمسلسل لعبة النسيان للنجمة دينا الشربينى 

تصدر مسلسل "لعبة النسيان" للنجمة دينا الشربينى محركات البحث في مصر، وتحدث الجمهور عن المسلسل وأداء أبطاله والقصة الدرامية التي بدأت أحداثها منذ الحلقة الأولى، والتى عرضت أمس عبر منصة "شاهد vip".

وساعات قليلة تفصلنا عن بداية العرض التليفزيونى لمسلسل "لعبة النسبان"، ويذاع المسلسل على قناة "mbc مصر" في الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، ويوميا طوال شهر رمضان.

وقبل عرض الحلقة الأولى من المسلسل بساعات، تواجد اسم المسلسل "لعبة النسيان" ضمن قائمة أكثر الكلمات المطلوبة للبحث عبر "جوجل"، حيث تواجد فى قائمة التريندات الأكثر بحثا.

وكانت شركة «ناي» لمالكها عمرو دياب قد تولت مسئولية وضع الموسيقى التصويرية للمسلسل، ثم نشر «دياب» مقطعا موسيقيا منها عبر صفحته الرسمية منذ أيام، وإشرافه على الموسيقى التصويرية للمسلسل.

وتدور أحداث المسلسل حول حياة امرأة من الطبقة المتوسطة التي تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين تذكر الماضي ومعايشة الواقع الجديد الذي فرض عليها، فهي كانت الزوجة التي تقع في غرام شخص آخر وتخون زوجها معه وتقع في ورطة معه عند اكتشافه خيانتها فتضطر إلى قتله ثم تفقد الذاكرة.

المسلسل يشارك في بطولته مع دينا الشربيني كل من أحمد داوود وإنجي المقدم ومحمود قابيل ورجاء الجداوي وعلي قاسم وهديل حسن وروزالين البيه وأحمد صفوت وملك بدوي وأسماء جلال، ويظهر فيه كل من أسماء أبواليزيد وأحمد حاتم كضيفى شرف، وتأليف تامر حبيب، وإخراج أحمد شفيق.

آخر أعمال دينا الشربينى كان مسلسل «زي الشمس»، الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضي، إخراج سامح عبدالعزيز، وشارك في بطولته سوسن بدر وريهام عبدالغفور وأحمد صلاح السعدني وأحمد داوود وعمر السعيد، تأليف مريم نعوم.

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