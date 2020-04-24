رمضان 2020.. مواعيد عرض مسلسل رجالة البيت

مواعيد عرض مسلسل رجالة البيت خلال شهر رمضان 2020

ويقدم الدستور في السطور التالية مواعيد عرض المسلسل والقنوات الناقلة له:◄ مواعيد عرض المسلسل:يعرض مسلسل رجالة البيت على أربع قنوات مختلفة خلال شهر رمضان، وهم: "CBC"، و"DMC" و"ON" وقناة.وتعرض قناة CBC المسلسل في تمام الساعة السادسة والنصف 6.30 مساء ويعاد الساعة الثانية عشر والربع 12.15 صباحًا والثالثة والنصف 3.30 عصرًا.◄ تردد قناة CBC سي بي سي:القمر: نايل ساتالتردد: 11488معدل الترميز: 27500الاستقطاب: أفقي (H).وتعرض قناة DMC المسلسل في تمام الساعة الثانية عشر 12 صباحًا ويعاد في تمام الساعة السادسة والربع 6.15 صباحًا.◄ تردد قناة دى إم سى DMC وDMC دراما:القمر نايل ساتالتردد: 11449معدل الترميز: 27500فيما تعرض قناة ON المسلسل في تمام الساعة الثامنة إلا ربع 7.45 مساء.تردد قنوات "ON" أون:وعن القمر الصناعي: نايل ساتوعن التردد: 10853وعن الإستقطاب: أفقي Hوعن معامل الترميز: 27500وعن معامل تصحيح الخطأ: 56وعن القمر الصناعي: النايل ساتوعن التردد: 12053وعن الإستقطاب: رأسي Vوعن معامل الترميز: 27500وعن معامل تصحيح الخطأ 56وأعلنت قناة "أبوظبي" عن عرضها للمسلسل في تمام الساعة السادسة 6:00 مساء، ويعاد في تمام الساعة الثامنة 8:00 صباحا.◄ قصة المسلسلالمسلسل ينتمي لنوعية الأعمال المنفصلة المتصلة وتدور أحداثه في إطار كوميدى حول رجلين هما تيمون وبومبا ولديهما مسئوليات وأسرة كبيرة حيث يعيشان مع جدهما وباقى أفراد الأسرة فى نفس المنزل لكن تتوالى المواقف عبر الحلقات والتى تثبت أنهما أبعد ما يكون عن تحمل المسئولية وكل ذلك فى إطار كوميدى.أبطال المسلسليشارك في بطولته كل من الفنان أكرم حسنى، وتجمة مسرح مصر دينا محسن الشهيرة بـ "ويزو"، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، والطفل إسماعيل أحمد الجندى، مع ظهور العديد من الفنانين كضيوف شرف أبرزهم أيتن عامر اضافة إلى أسماء أخرى تظهر فى الحلقات.