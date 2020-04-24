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الجمعة 24 أبريل 2020 الموافق 01 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

رمضان 2020.. مواعيد عرض مسلسل رجالة البيت

الجمعة 24/أبريل/2020 - 01:48 م
مسلسل رجالة البيت
مسلسل رجالة البيت
حسن أمين
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ننشر مواعيد عرض مسلسل رجالة البيت خلال شهر رمضان 2020، تعرض مساء اليوم الجمعة الحلقة الأولى من المسلسل الدرامي الذي يخوض بطولته النجم أكرم حسني وينافس به ضمن المارثون الرمضاني.

مواعيد عرض مسلسل رجالة البيت خلال شهر رمضان 2020


ويقدم الدستور في السطور التالية مواعيد عرض المسلسل والقنوات الناقلة له:

◄ مواعيد عرض المسلسل:
يعرض مسلسل رجالة البيت على أربع قنوات مختلفة خلال شهر رمضان، وهم: "CBC"، و"DMC" و"ON" وقناة.

وتعرض قناة CBC المسلسل في تمام الساعة السادسة والنصف 6.30 مساء ويعاد الساعة الثانية عشر والربع 12.15 صباحًا والثالثة والنصف 3.30 عصرًا.

◄ تردد قناة CBC سي بي سي:
القمر: نايل سات
التردد: 11488
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: أفقي (H).

وتعرض قناة DMC المسلسل في تمام الساعة الثانية عشر 12 صباحًا ويعاد في تمام الساعة السادسة والربع 6.15 صباحًا.

◄ تردد قناة دى إم سى DMC وDMC دراما:
القمر نايل سات
التردد: 11449
معدل الترميز: 27500

فيما تعرض قناة ON المسلسل في تمام الساعة الثامنة إلا ربع 7.45 مساء.

تردد قنوات "ON" أون:
وعن القمر الصناعي: نايل سات
وعن التردد: 10853
وعن الإستقطاب: أفقي H
وعن معامل الترميز: 27500
وعن معامل تصحيح الخطأ: 56

وعن القمر الصناعي: النايل سات
وعن التردد: 12053
وعن الإستقطاب: رأسي V
وعن معامل الترميز: 27500
وعن معامل تصحيح الخطأ 56

وأعلنت قناة "أبوظبي" عن عرضها للمسلسل في تمام الساعة السادسة 6:00 مساء، ويعاد في تمام الساعة الثامنة 8:00 صباحا.

◄ قصة المسلسل 
المسلسل ينتمي لنوعية الأعمال المنفصلة المتصلة وتدور أحداثه في إطار كوميدى حول رجلين هما تيمون وبومبا ولديهما مسئوليات وأسرة كبيرة حيث يعيشان مع جدهما وباقى أفراد الأسرة فى نفس المنزل لكن تتوالى المواقف عبر الحلقات والتى تثبت أنهما أبعد ما يكون عن تحمل المسئولية وكل ذلك فى إطار كوميدى.

 أبطال المسلسل 
مسلسل رجالة البيت يشارك في بطولته كل من الفنان أكرم حسنى، وتجمة مسرح مصر دينا محسن الشهيرة بـ "ويزو"، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، والطفل إسماعيل أحمد الجندى، مع ظهور العديد من الفنانين كضيوف شرف أبرزهم أيتن عامر اضافة إلى أسماء أخرى تظهر فى الحلقات.

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