حملات أمنية مكبرة على الصيدليات عقب الامتناع عن بيع الكمامات

شنت مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن حملات أمنية مكبرة لمراقبة السلع والمستلزمات الطبية والتفتيش على الصيدليات عقب ملاحظة امتناع بعض أصحاب الصيدليات عن بيع الكمامات الطبية للمواطنين وحجبها عن المواطنين لافتعال أزمة نقص مستلزمات طبية عقب قيام رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بالتنبيه علي المواطنين بعدم السماح لاستغلالهم وأعلن أن ثمن الكمامة جنيهان فقط.كانت البداية عندما وردت معلومات لضباط مباحث التموين بقيادة اللواء محمد رجائي مدير شرطة التموين بالقاهرة أن هناك عددًا كبيرًا من الصيدليات بالقاهرة يمتنعون عن بيع المستلزمات الطبية وقاموا باحتكارها وحجبها عن المواطنين زاعمين عدم وجودها عقب إقرار مجلس الوزراء وإلزامهم بيعها بجنيهين فقط، وعلى الفور خرجت حملات أمنية مكبرة لضبط المستلزمات الطبية الفاسدة ومحاربة جشع التجار ومنعهم من رفع الأسعار أمام المواطنين.وشملت الحملة التفتيش علي الصيدليات الكبري والصغري ومحلات كبري والتفتيش علي تصريح مزاولة المهنة لدي التجار والتأكد من سلامة المنتجات ورصد تاريخ صلاحيتها.وأوضح مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة أن رجال مباحث التموين يقومون بتشميع المحلات والصيدليات وضبط مالكها في حين ثبوت عدم وجود تصاريح مزاولة المهنة وتخزين منتجات مجهولة المصدر وتتم مصادرة المنتجات فورًا.