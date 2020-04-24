«عزل قها» تعلق زينة رمضان تحت شعار الحالة النفسية تقاوم الفيروس

وجهت إدارة مستشفى قها المركزى بمحافظة القليوبية مقر عزل مصابي كورونا رسالة إلى فريق عمل العناية المركزة وصفتهم فيها بالأقمار المضيئة"ورجال المهام الصعبة نظرا لما يقومون به من جهد كبير وحب وتفانى ورعاية صحية للمرضى ويبذلون قصارى جهدهم من أجل إسعاد المرضى بالشفاء العاجل وتقديم كافة الخدمات والدعم النفسى والمعنوى لهم ولايبالون تعب أو إرهاقوقالت إدارة المستشفى "رأينا معهم إنجازات عظيمة وتم شفاء حالات بأمراض مزمنة فضلا عن شفاء حالات متقدمة في السن قائلة "شكرا لكم أقمارنا المضيئة ورجال وبنات المهام الصعبة تحت قيادة نخبة من أفضل أطباء التخدير والعناية في المحافظة، شكرا لكم يا أبطال قدمتم عمل متميز ومنظم ومجهود ملحوظ بدون خطأ أو هفوة وتطبيق أقصى درجات مكافحة العدوى في أصعب الظروف ودوما البشريات السعيدة تأتي من عندهمكما قامت المستشفى بتعليق زينة رمضان وإدخال الأجواء الرمضانية على جموع المرضى لاسعادهم والتخفيف عنهم ولكى يشعروا أنهم وسط أسرهم رافعة شعار الحالة النفسية للمريض عامل إيجابى ومساعد على مقاومة الفيروس.