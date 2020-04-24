خدمات مرورية على الطرق الصحراوية فى أول أيام شهر رمضان

نشرت الإدارة العامة للمرور، الأقوال الأمنية على الطرق الصحراوية والطريق الدائري لشن حملات ضبط قائدي المركبات تحت تأثير المخدر، بالإضافة لمتجاوزي السرعات القانونية، والالتزام بقواعد وقوانين المرور.وكانت الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة أمنية لتنفيذها خلال أيام شهر رمضان الكريم، على الطرق الرئيسية والصحراوية طبقا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية فى الحفاظ على الأمن والسلم العام بجميع الشوارع والميادين وحل المشكلات المتعلقة بالقضايا المرورية.