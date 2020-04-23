عصام الحضري: محمد صلاح ينقصه الفوز بكأس إفريقيا

قال عصام الحضري، حارس مرمى المنتخب السابق، إن محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، يعتبر قدوة لشباب كثيرين، وقدوة لأي حد في العالم، لكن بالنسبة لمصر يوجد أساطير أخرى مثل الكابتن محمود الخطيب ومحمد أبو تريكة.وأضاف الحصري في برنامج "شيخ الحارة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" تقديم المخرجة إيناس الدغيدي: "ما ينقصه في هذا السن أنه يحقق بطولة إفريقية مع منتخبه، الحاجة الوحيدة التي تنقذه كأس إفريقيا".