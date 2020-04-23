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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

عصام الحضري: محمد صلاح ينقصه الفوز بكأس إفريقيا

الخميس 23/أبريل/2020 - 11:40 م
الحضري وصلاح
الحضري وصلاح
أحلام عبدالرحمن
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قال عصام الحضري، حارس مرمى المنتخب السابق، إن محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، يعتبر قدوة لشباب كثيرين، وقدوة لأي حد في العالم، لكن بالنسبة لمصر يوجد أساطير أخرى مثل الكابتن محمود الخطيب ومحمد أبو تريكة.

وأضاف الحصري في برنامج "شيخ الحارة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" تقديم المخرجة إيناس الدغيدي: "ما ينقصه في هذا السن أنه يحقق بطولة إفريقية مع منتخبه، الحاجة الوحيدة التي تنقذه كأس إفريقيا".

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