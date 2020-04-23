«الصحة العالمية»: مصر فى المنحنى التصاعدى للوباء

علق الدكتور جون جبور مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، على ارتفاع أرقام إصابات فيروس كورونا المستجد في مصر.وقال «جبور» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»: «إننا في المنحنى التصاعدي للوباء بمصر»، مشددا على أهمية اكتشاف عدد أكبر للمصابين وعزل المخالطين لهم، مشيرا إلى أن توصيات منظمة الصحة العالمية هي التوسع في إجراء الفحوصات.واعتبر جبور أن الوصول للمصابين واكتشاف الحالات الجديدة يمثل حماية للمجتمع، وذلك يحدث بسبب نظام الترصد والتقصي الذي تتبعه مصر، مشددا على أن تزايد الإصابات ليس مقلقا على الإطلاق، مشيرا إلى سيطرة الحكومة على الإصابات وقدرة النظام الصحي المصري للتعامل معها.