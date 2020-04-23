ثروته 2 مليار دولار.. السودان يصادر أموال الإخواني عبدالباسط حمزة

أعلنت لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال ومحاربة الفساد بالسودان، مساء الخميس، عن مصادرة أموال عبد الباسط حمزة القيادي بنظام الرئيس المخلوع عمر البشير والمنتمي لجماعة الإخوان.وقالت عضو اللجنة صلاح مناع، في مؤتمر صحفي بالقصر الجمهوري، إن الأسهم المصادرة من حمزة تنتمي لشركات مرتبطة به، بالإضافة إلى شركات أخرى وأسهم شخصية، موضحا أن الأسهم المصادرة ضمن شركات "إم تي إن" للاتصالات، وفندق روتانا، وشركة "طريق دنقلا-أرقي" للاستثمار وفندق قصر الصداقة ببحري.كما أكدت اللجنة مصادرة قطع أراضي تابعة لعبد الباسط حمزة، وأخرى تابعة للقيادي بالنظام السابق الحاج عطا المنان، مطالبة المراجع العام بمراجعة حسابات عدد من الشركات من بينها شركة MTN للاتصالات.وقالت اللجنة إن عبد الباسط حمزة يسيطر على أموال تقدر بأكثر من 2 مليار دولار وتحول إلى رجل أعمال عبر التمكين من النظام السابق، حيث سبق أن عمل حمزة في إدارة العمليات الخاصة وعدد من وحدات القوات النظامية.وكشفت اللجنة عن حمزة دخل إلى شركات الاتصالات وعمل هنالك ومعه عبد العزيز عثمان القيادي بالنظام السابق وسيطرا على الوضع هناك وباعا شركة موبيتل ثم وظفا اموال الشركة المباعة في دول مثل السنغال وموريتانيا ومالي وتم تشكيل شركة لإدارة المال وهي شركة سبريسو واستخدم حمزة وأسرة الرئيس المخلوع عمر البشير هذه الأموال.