بعد تجاوزه على عنصر أمن.. فنان عراقى يسلم نفسه للشرطة (فيديو)

تعرض الفنان العراقي خالد الحنين، لانتقادات واسعة خلال الأيام الأخيرة، وذلك بسبب فيديو نُشر له عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وهو يسخر من رجال الشرطة.وكشف برنامج "تفاعلكم"، المذاع عبر فضائية "العربية"، أن الفنان خالد الحنين اخترق بسيارته ساعات الحظر وسخر من الضابط المكلف بحماية المواطنين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.ورد خالد الحنين، على الانتقادات التي تعرض لها، مؤكدًا أن الفيديو المنشور له مفبرك وليس صحيحًا، وأنه تم اجتزاؤه، ووجه اعتذارًا لرجال الشرطة، وذلك بعد قيام شرطة البصرة بنشر بيان أكدت فيه ملاحقة أحد المشاهير بسبب سخريته منهم.وقام الفنان العراقي بتسليم نفسه لشرطة البصرة ونشر صورة له وهو مكبل، وأكدت الشرطة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.