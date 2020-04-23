خطوات سهلة لتعويد الطفل على الصيام

وأشارت إلى أنه يمكن الحديث مع الأطفال عن فوائد الصوم من الناحية الصحية والنفسية والدينية، وأن رمضان فرحة وبهجة، مضيفة: "كل يوم أقوله معلومة صغيرة عشان يستوعبها، في سن أكبر من 8 سنين ممكن أقوله دور على المعلومة أونلاين، ولكن السنوات اللي قبل كدة يروح يدور على النشاط وييجي يوريهولي عشان يبقى فيه نوع من الرقابة".

كشفت الدكتورة سهام حسن، الخبير التربوي، إنّ أفضل وقت لصوم الأطفال هو سن 10 سنوات، ليستوعب معنى الصيام، ولكن يتم تهيئتهم نفسيًا قبل بلوغهم عن طريق تقسيم والتدرج في فترة صيامهم.وأضافت حسن خلال حوارها لفضائية "dmc"، أن الطفل في سن من 4 إلى 5 سنوات يبدأ مرحلة الفضول ومعرفة سبب الصيام، ومن هنا يبدأ الحديث مع الأطفال عن سبب الصيام، وعند بلوغ الطفل سن 8 إلى 9 سنوات يمكن السماح لهم بالصوم من الصباح وحتى الظهر، وتدريجيا تزيد الفترة حتى بلوغ سن العاشرة.