توزيع 10 آلاف كرتونة غذائية على متضررى كورونا بكفرالشيخ (صور)

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، إن هناك شاحنات مُحملة بـ10 آلاف كرتونة عائلية من المواد الغذائية الأساسية المتنوعة مقدمة من بنك الطعام المصري للجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ، لتوزيعها علي الأسر الأكثر احتياجًا.وأضاف المحافظ، في بيان، أن ذلك يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والمحاسب سيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.أوضح محافظ كفرالشيخ أن الجمعيات الأهلية لديها قاعدة بيانات مسجل عليها الأسر المستحقة، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، مؤكدًا أنه سيتم توزيع المواد الغذائية المقدمة من بنك الطعام عليهم كدعم غذائي نتيجة الآثار الإقتصادية لفيروس كورونا المستجد، والتي أثرت وبشكل مباشر علي الكثير من فئات المجتمع.