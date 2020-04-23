توريد 6466 طنا من الأقماح بصوامع البحيرة

قال اللواءهشام آمنة، محافظ البحيرة، إنه تم توريد 6466 طنا من الأقماح حتى صباح اليوم الخميس الشون والصوامع بنطاق المحافظة، مشيرًا إلى أن المساحة التي تم حصادها بمدن ومراكز المحافظة بلغت 22 ألف و640 فدانا من إجمالي المساحة المنزرعة بنطاق المحافظة والتى تقدر بـ 386 ألف و705 أفدنة.وأكد محافظ البحيرة أن إجمالي عدد الشون والصوامع المستعدة لاستلام القمح هذا العام هي 32 صومعة وشونة، متمثلة فى 27 شونة و5 صوامع مطورة، وهى كافية لاستيعاب الكمية المنتظر توريدها.وأضاف محافظ البحيرة، أنه يتم تحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والزراعة والبنك الزراعي المصري، وشركات المطاحن والصوامع والرقابة على الصادرات والواردات وهيئة سلامة الغذاء وممثلين عن الشركات المسوقة، وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.وشدد محافظ البحيرة على متابعة أعمال التوريد وجاهزية الصوامع والشون المحافظة لإستقبال الأقماح من المزارعين، طبقا ًلأسعار التوريد وفقا لدرجة النظافة المحددة، هى 670 جنيها للإردب بدرجة 22.5 قيراط، و685 جنيها للإردب بدرجة 23 قيراطا، و700 جنيه للإردب بدرجة 23.5 قيراط، لجميع الأصناف المنتجة محليا.على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والحصى، مع التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد.