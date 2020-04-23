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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

«وقاية واستجمام».. فنادق مرسى علم لعزل العائدين من الخارج

الخميس 23/أبريل/2020 - 11:12 ص
فنادق مرسى علم
فنادق مرسى علم
كتب- علي عواد
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في ظل تحرك الدولة المصرية للحفاظ على أبنائها في الخارج، وبذل كل الجهود لإعادتهم لذويهم وفتح جسر جوي لكل مطارات العالم تقريبًا، تسعى الحكومة المصرية لتكريس كافة جهودها لتوفير الراحة والأمان وأعلى معدلات الوقاية عقب وصولهم وطوال فترة الحجر الصحي المخصصة لهم لوقايتهم وأسرهم من فيروس كورونا المستجد.

وفي مدينة مرسى علم السياحية جنوب محافظة البحر الأحمر، والتي تم تخصيص عدد من الفنادق بها لتكون مقرًا للحجر الصحي للعائدين من الخارج، تواصلت "الدستور" مع مسؤولي تلك الفنادق للوقوف على جاهزيتها وإجراءات الوقاية والإقامة بها.

يقول عاطف عثمان مدير أحد الفنادق السياحية المخصصة للحجر الصحي للعائدين من الخارج، إن الفنادق المخصصة يتم تعقيمها وتطهيرها بشكل دوري، إلى جانب خدمة الفندق التي تقدم للنزلاء بالفنادق، وذلك عن طريق استاف مدرب ومجهز للتعامل بأعلى معدلات الوقاية لضمان سلامة الجميع.

وأضاف عثمان لـ"الدستور"، أن البرنامج الغذائي للنزلاء طوال فترة الحجر يتم إعداده بعناية، إلى جانب الإشراف الطبي على الأغذية، مشيرًا إلى أن النزلاء يتعاملون كأنهم في رحلة استجمام واسترخاء طوال مدة الحجر وهي 14 يومًا.

من جانبه أكد عماد أمام، مسؤول العلاقات العامة بمطار مرسى علم الدولي، أن المطار يستقبل رحلات طيران من مختلف دول العالم لإعادةالمصريين العالقين بالخارج، مشيرًا إلى أن المطار يستقبل عدد 31 رحلة في الفترة من 23 ابريل، وحتى نهاية الشهر ذاته بأعداد مختلفة يوميًا.

وأوضح إمام لـ"الدستور" أن من أبرز الدول التي ستصل منها طائرات تقل مصريين هي الصين والمالديف وهولندا وروسيا وتركيا وألمانيا والجزائر وهولندا والبحرين، مؤكدًا أنه فور وصول الرحلات يتم تعقيم الطائرات بشكل كامل وفحص طاقمها، بالتعاون من الأجهزة المعنية.

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