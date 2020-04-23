كيف تصلى التراويح جماعة بالمنزل؟.. «الإفتاء» توضح (صور)

نشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور توضح كيفية أداء صلاتي الجماعة والتراويح قيام ليل في المنزل مع الأسرة خلال شهر رمضان، في إطار التوعية الدينية بالإجراءات الاحترازية والتعاليم التي أجازها الشرع الحنيف في ظل انتشار الأمراض والأوبئة.وقالت دار الإفتاء: «صلاةُ التراويح في رمضان سنةٌ مؤكدة، وعدد ركعاتها عشرون ركعةً مِن غير الوتر، وثلاثة وعشرون ركعة بالوتر، ومن نقص عنها إلى ثماني ركعات من دون الوتر فلا حرج عليه».كانت دار الإفتاء المصرية، أعلنت أن غدًا الجمعة ٢٥ أبريل أول أيام شهر رمضان المبارك، وعليه تبدأ صلاة التراويح بداية من مساء اليوم عقب صلاة العشاء.وأكد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، استحباب صلاة النافلة في البيت، حيث أورد الإمام مسلم في صحيحه في كتاب المساجد بابًا لاستحباب صلاة النافلة في البيت، تحت عنوان: «باب استحباب النافلة في بيته وجوازها في المسجد».