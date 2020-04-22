رد فعل غير متوقع من سمية الخشاب في «خلي بالك من فيفي»

وقعت الفنانة سمية الخشاب ضحية مقلب الفنانة فيفي عبده، في برنامج «خلي بالك من فيفي» المذاع عبر فضائية «MBC مصر».وواجهت سمية الخشاب فقرة «مس الجن» التي تقدمها إحدى خادمات فيفي عبده، وتدعي أنها مصابة بمس جن، فقامت باحتضانها وطلبت فوطة، لتضعها في فمها حتى لا تقوم بالضغط على لسانها.وقامت سمية باحتضانها للتخفيف عنها نوبة الصرع الذي تعرضت له، قبل أن تقوم الخادمة بحملها في نهاية الفقرة.كما سجلت سمية موقفًا غريبًا بعد اكتشافها المقلب عقب إغماء فيفي وبعد إفاقتها بزغرودة اكتشفت سمية المقلب لتواجهه بوصلة ضحك.واعتمدت فيفي عبده، في البرنامج على فكرة الكاميرا الخفية، ولكن بطريقة مختلفة في منزلها ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية مرحة بمُشاركة الفنانة المغربية زينب عبيد.