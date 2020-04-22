السيسي يدعو لتوريد كميات أكبر من القمح

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الإنتاج المتوقع من القمح هذا العام 9.2 مليون طن، موضحا أن المواطنين في الريف يخزنون ما يقرب من نصف هذه الكمية تقريبا.وأضاف السيسي، في كلمته اليوم خلال افتتاح مشروع محطة معالجة مياه صرف المحسمة بسرابيوم شرق قناة السويس: "أدعو المواطنين في الريف أن يقللوا الكمية التي يحتفظون بها، ويقومون بتوريد الباقي لوزارة التموين".وتابع: "الدولة منظمة نفسها كويس، ولديها احتياطات كويسة، ولكن بسبب ظروف عدم اليقين حتى ديسمبر المقبل، سيكون من الأفضل توريد هذه الكميات للدولة".