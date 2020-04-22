السيسي: نعمل على استصلاح الأراضي الزراعية بسيناء مهما بلغت التكلفة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه سيعمل على استصلاح أراضي سيناء مهما بلغت التكلفة، متابعا: "هنعمل محطات رفع مياه مهما كانت التكلفة، وهنوصل المياه للأراضي القابلة للزراعة في سيناء، حتى لو عندنا مليون فدان في سيناء هنزرعهم".وقال في كلمته خلال افتتاحه نفق الشهيد أحمد حمدي 2: "لو عاوزين ترع ومصارف هنعملهم، ولو حد سأل امتى؟.. سنة مثلا ومش هنبطل شغل".وتابع: "مين يكلف الفدان 200 و300 ألف جنيه لاستصلاحه؟.. الدولة قادرة وتقدر تدخل وتجهز البنية التحتية، وأدعو بعد كده المستثمرين ييجوا ويشتغلوا.. أنا هعمل المشروع زي ما الكتاب بيقول، وبيقول للمستثمر ادخل وازرع ومتبخلش على المشروع، إذا كنتم بتحبوا بلدكم".