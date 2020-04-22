الصحة تنظم دورة تدريبية «أونلاين» عن بروتوكولات علاج كورونا غدا

تنظم وزارة الصحة المصرية غدا الخميس، دورة تدريبية عبر الإنترنت للأطباء بشأن تحديث بروتوكولات العلاج بفيروس كورونا، وتدريب الأطباء علي البروتوكولات الحديثة التي توصلت إليها وزارة الصحة واللجنة العلمية لوضع طرق علاج المصابين.ويفتتح الدورة التدريبية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، والدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، وأكدت وزارة الصحة أنه يمكن للأطباء التسجيل للمشاركة في الدورة التدريبية من خلال الرابط التالي:https:bit.ly2VRSEBJكانت وزارة الصحة والسكان قد نظمت دورة تدريبية عبر الإنترنت لتدريب 10 آلاف طبيب بمستشفيات الجمهورية علي برتوكولات علاج فيروس كورونا، من خلال خبراء متخصصين وذلك ليتم تشخيص الحالات بشكل سريع، مع تقديم العلاج المناسب حفاظا علي حياة المريض ويحول دون دخوله فى مضاعفات.