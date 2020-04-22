ضبط 3 قضايا تهريب بـ1.8 مليون جنيه

شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات موسعة استهدفت ضبط البضائع المهربة وحماية الحدود.وأسفرت الحملات- خلال 24 ساعة- عن ضبط 3 قضايا تهريب «بضائع أجنبية الصنع، شاشات تليفزيون، كيماويات»، بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي فيها مليونا و800 ألف جنيه.وتم ضبط 21 قضية أبرزها «مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي»، وتحرير 91 مخالفة مرورية متنوعة، تنفيذ 83 حكمًا قضائيًا متنوعًا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة والعرض على النيابة للتحقيق.