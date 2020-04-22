طبيب يكشف أفضل لحظة شهدها مستشفى إسنا للعزل (فيديو)

قال الدكتور شريف موسى، استشاري العناية المركزة بمستشفى إسنا العزل، إنه من أفضل اللحظات التي شهدها مستشفى إسنا حالة ولادة لمريضة بكورونا في الأيام الماضية، وكانت فرحة كبيرة للطاقم الطبي وبمثابة أمل كبير لأنه كان هناك خوف شديد على الأم والطفل بالرغم من عدم انتقال الفيروس له.وأشار موسى خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على قناة مصر الأولى، إلى أن أجر الأطباء والطاقم الطبي في ظل تلك الظروف العصيبة ليس النقود أو الدعم المادي فقط، وإنما هو ثواب وذكريات ولحظات ثابتة في الذاكرة والأمل الذي يتجدد كل يوم مع شفاء المرضى وخروجهم من المستشفى".