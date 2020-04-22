إحباط مشاجرة بين عائلتين في الوراق

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأربعاء، من السيطرة على مشاجرة بين عائلتين، وضبط طرفيها بمنطقة الوراق.كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الوراق من غرفة النجدة بوقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، تبين نشوب مشاجرة بين طرفين، دون إصابات.تمكنت القوات من السيطرة على المشاجرة، وضبط المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.