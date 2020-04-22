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الأربعاء 22 أبريل 2020 الموافق 29 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحباط مشاجرة بين عائلتين في الوراق

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 09:53 ص
مشاجرة
مشاجرة
ندى حمدي
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأربعاء، من السيطرة على مشاجرة بين عائلتين، وضبط طرفيها بمنطقة الوراق.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الوراق من غرفة النجدة بوقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، تبين نشوب مشاجرة بين طرفين، دون إصابات.

تمكنت القوات من السيطرة على المشاجرة، وضبط المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

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