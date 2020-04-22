إيران تطلق أول قمر صناعى عسكرى

قال الحرس الثوري في إيران، اليوم الأربعاء، إنه أطلق أول قمر صناعي عسكري إيراني بنجاح، مضيفًا أن القمر وصل إلى مداره.وقال الحرس الثوري إنه استخدم الصاروخ (قاصد) حامل الأقمار الصناعية في إطلاق القمر الصناعي (نور)، لكنه لم يخض في تفاصيل أخرى عن التكنولوجيا المُستخدمة.وقال التليفزيون الرسمي الإيراني "انطلق أول قمر صناعي عسكري إيراني، نور، هذا الصباح من وسط إيران على مرحلتين. كان الإطلاق ناجحا ووصل القمر الصناعي إلى مداره".وذكر الحرس الثوري على موقعه الإلكتروني أن القمر "نور" يدور في مدار يبعد 425 كيلومترا عن سطح الأرض.