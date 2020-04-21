5 نصائح للتغلب على العطش في نهار رمضان

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان وصيامه الذي يأتي منذ عدة أعوام في فصل الصيف، ما يجعل الجميع يعاني خلاله من العطش، والتي تعد أكبر مشكلة يواجهها الصائمين، الأمر الذي يمكن تفاديه من خلال نظام غذائي معين يعتمد على أطعمة بعينها بحسب ما أوضحت خبيرة التغذية نرمين أمين.نصائح للتغلب على العطش في رمضان:- الأطعمة بعد الفطار لتفادي العطشالتقليل من الملح والتوابل في الأطعمة يجعل الجسم يستغيث بالماء ليتخلص من كميات الصوديوم الزائدة فيه، أما تجنبها يقلل الشعور بالعطش ويخفض معدلاتها.- تجنب السكرياتتحتوي كلا من الحلوى والعصائر على كميات كبيرة من السكريات التي تتسبب في العطش، كما أن الإفراط في تناولها خاصة في السحور يربك الهضم، ولهذا يمكن الحصول على مصادر السكريات هذه من فواكه طبيعية، حتى لا تعاني من العطش أو عسر الهضم.- الإكثار من تناول الخضروات والفواكهتحتوى الفواكه والخضروات على ألياف تستطيع الاحتفاظ بالمياه في المعدة لأطول فترة ممكنة، كذلك التركيز على تناول وجبات خفيفة، وضرورة تحضير السلطة، حيث أنها تمد الجسم بالعناصر الغذائية اللازمة من فيتامينات ومعادن وألياف، وتساعد على الشبع.- كميات المياهيجب توزيع المياه عند شربها إلى كميات، حيث أن تناولها وقت السحور فقط لا يحل أزمة العطش خلال الصيام، وذلك لكون المياه من الكميات الكبيرة تتخلص منها الكلى خلال ساعات معدودة، ويستمر العطش.ويتم توزيع المياه بكميات مناسبة توزع على كل نص ساعة بعد الإفطار وحتى الشهور.- الابتعاد عن الكافيينيجب تجنب مشروبات الكافيين كالقهوة والشاي، حيث أنها تتسبب في تخلص الجسم من المياه بكميات كبيرة.