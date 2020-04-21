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الثلاثاء 21 أبريل 2020 الموافق 28 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«الديهي» يتوقع تصفية الإخواني عصام تليمة بعد فضحه للجماعة

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 07:52 م
الديهي
الديهي
سناء إسماعيل
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أذاع الإعلامي نشأت الديهي، مقطع فيديو لـ الداعية الإخواني، عصام تليمة، قال خلاله إن جماعة الإخوان تخلت عن رشدها وليس لها تاريخ حقيقي، وهناك من يصر أن يدافع بالباطل عن هذه القيادات.

كما عرض "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، مقطع آخر لـ "تليمة" أكد خلاله أن الظهير الشعبي الداعم للإخوان تخلى عن الجماعة بسبب سلوك قيادات الجماعة، وهناك أعمدة من الجماعة تركوها والعديد من أعضاء الإخوان فصلوا بسبب إبدائهم آراء معارضة.

وقال "تليمة"، في مقطع آخر، إن هناك دكتور جامعي يبيع شرابات على باب مول في اسطنبول، وتم طرد بعض الشباب من أماكنهم السكنية بإسطنبول بسبب معارضتهم للقيادات، وهناك الكثير من الأخوات تركوا الإخوان لسوء الممارسات، معلنًا أن الإخوان السبب في لجوء شباب الجماعة للإلحاد، والخناقة بين طرفي الإخوان على 10% من أفراد التنظيم وباقي الـ 90% خارج التنظيم.

وتنبأ "الديهي"، بتصفية عصام تليمة جسدًا خلال الأيام القليلة القادمة بسبب هذه التصريحات.

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