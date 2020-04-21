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الثلاثاء 21 أبريل 2020 الموافق 28 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

رئيس «خطة البرلمان»: الموازنة المالية متفائلة رغم ظروف كورونا

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 07:24 م
الدكتور حسين عيسى،
الدكتور حسين عيسى،
سناء إسماعيل
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قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن بيان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم أمام الجلسة العامة إيجابي، والجلسة تعتبر تاريخية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن البيان عرض ملامح الموازنة العامة للدولة وعناصر الموارد تصل إلى ترليون و3. جنيه وعناصر الاستخدامات والمواصفات ترليون و7. وفائض العملات الحرة قارب الأربعين مليون دولار، مشيرًا إلى أن الموازنة في يوليو المقبل وتراعي سيناريوهات خاصة بفيروس كورونا، والنتائج الاقتصادية في الثلاث سنوات الماضية مكنت مصر من مواجهة الانخفاض في مستوى الاقتصاد العالمي، ونجد الدعم زائد من 320 إلى 330 وسداد الأقساط القديمة والديون ارتفعت من 375 إلى 550 مليارا والاستثمارات زادت من 170 مليارا إلى 230 مليارا، والموازنة متفائلة رغم الظروف التي تشهدها الدولة.

وأكد خلال المداخلة أن النواب انتهى من قانون بشأن تداعيات آثار فيروس كورونا على الضرائب، مشيرًا إلى أن مصر في مرحلة نمو والأهم توجيه النفقات إلى القطاعات التي تحتاج إلى دعم، لافتا إلى أن مصر تمتلك إمكانيات ضخمة لجذب استثمارات عالمية خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن الجلسة العامة لمجلس النواب وافقت اليوم على فتح اعتماد إضافي بالموازنة 10 مليارات جنيه لمواجهة أزمة فيروس كورونا، موضحًا أن انعقاد الجلسات العامة لمجلس النواب مستمرة خلال شهر رمضان الكريم.

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