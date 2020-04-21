الصين: حالة زعيم كوريا الشمالية الصحية ليست سيئة

شككت الصين، اليوم الثلاثاء، في التقارير التي تفيد تدهور الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية "كيم يونج أون"، والتي زعمت أنه خضع لإجراء طبي خاص بالقلب والأوعية الدموية وهو في خطر شديد.وبحسب وكالة رويترز، قال مسؤول في إدارة الاتصال الدولي بالحزب الشيوعي الصيني المعنية بالتعامل مع كوريا الشمالية الثلاثاء إنه لا يعتقد أن كيم في حالة حرجة.كما ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قنج شوانج، أن بكين على علم بالتقارير المتداولة بشأن صحة كيم لكنها لا تعرف مصدرها، ولم يكشف ما إذا كانت لديها أي معلومات عن الوضع.وكان موقع "ديلي إن.كيه" الإلكتروني ومقره سول، قد نقل الإثنين عن مصدر لم يذكر اسمه في كوريا الشمالية قوله إن كيم يتعافى بعد خضوعه للإجراء الطبي في 12 إبريل.وأوضح أن كيم نقل إلى المستشفى في 12 إبريل قبل ساعات من الخضوع للجراحة، بعد تدهور حالته الصحية منذ أغسطس بسبب الشراهة في التدخين والبدانة وإرهاق العمل.وأفاد الموقع الإلكتروني بأن كيم يتعافى في فيلا بمنتجع جبل ميوهيانج إلى الشمال من العاصمة بيونج يانج.