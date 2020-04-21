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الثلاثاء 21 أبريل 2020 الموافق 28 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحليل كورونا للأطقم الطبية بمستشفيات بورسعيد مرتين شهريا

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 10:39 ص
تحليل كورونا
تحليل كورونا
بورسعيد:شيماء رشاد
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قال الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، مدير مديرية الشئون الصحية بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، إنه يتابع إجراء التحاليل الطبية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، والتي تجرى كل أسبوعين لكافة مقدمي الخدمات الطبية من أعضاء الفريق الطبي، وذلك باستخدام الكواشف السريعة.

وأشار "أبو هاشم"، خلال تفقده مستشفى الحميات، إلى أن ذلك يأتي حرصًا على سلامة الأطقم الطبية، ومتابعتهم خلال تقديمهم الخدمات الطبية، مقدما الشكر والتقدير لمدير المستشفى وكافة أعضاء الفريق الطبي على ما يقومون به من جهد.

وأكد مدير الصحة على أنه شدد على ضرورة اتباع احتياطات مكافحة العدوى في جميع مراحل تقديم الخدمة، حرصًا على سلامة مقدمي الخدمة الطبية والمترددين على المستشفى.

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