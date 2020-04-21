على وشك التحقق.. خبيرة التارو: كورونا مقدمة لانقلابات فى دول العالم

قالت بسنت يوسف خبيرة التارو، إن توقعاتها في بداية السنة بانقلابات وانقسامات في العالم على وشك التحقق، مؤكدة أن مصر ستظل أمن مكان في العالم.وأضافت خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنها غير قلقة من جائحة فيروس كورونا على مصر، كما أن كورونا ليست إلا مجرد مقدمة للأحداث التي ستشهدها عام 2020.وأضافت:"الحدث الرئيسي سيبدأ في ديسمبر، ويستمر لبعد ذلك وهو حدث بيحصل كل 700 سنة وسيتسبب في انهيار دول"، مشيرة إلى أنه حصل في مصر في القرن التاسع عشر.وأكدت:"كل الدول هتتأثر به، ومصر هتكون أفضل الدول وقتها"، مشيرة إلى أن ما يحدث في العالم هو تأثير وجود الكواكب في برج الجدي.