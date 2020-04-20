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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

جامعة زويل: علاج كورونا بالبلازما أثبت كفاءة في العديد من الدول

الإثنين 20/أبريل/2020 - 10:45 م
جامعة زويل
جامعة زويل
أحلام عبدالرحمن
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علق الدكتور أيمن الشربيني مدير المعاهد البحثية بجامعة زويل، على العلاج باستخدام بلازما الدم المناعية الذي أثبت كفاءته في الكثير من التجارب السريرية في العديد من دول العالم في علاج مرضى كورونا، قائلا: "إن استخدام البلازما في علاج مرضى كورونا تعتمد على كون المريض في بداية إصابته بالفيروس يبدأ جهازه المناعي في الاستجابة بشكل ما، ومع مرور الوقت يبدأ الجسم في توليد أجسام مناعية مضادة".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة الآن" المذاع عبر فضائية "العربية الحدث"، أن الأجسام المناعية تطور نفسها ضد الفيروس حسب قوة الجهاز المناعي.

وأردف: "العلاج بالبلازما يعتمد على أن المريض في مرحلة معينة قرب شفائه يكون لديه أجسام مضادة بشكل كبير جدا تستخدم في علاج الفيروس".

ولفت إلى أن العلاج بالبلازما ليس جديد ويستخدم تحت مظلة منظمة الصحة العالمية من وقت طويل في علاج بعض الأمراض.

وتابع: "ميكانزم استخدام البلازما يعتمد على شروط عدة ومحاذير وحتى اللحظة هي تحت التجارب السريرية وفقا لمنظمة الصحة العالمية ومنظمة الدواء والغذاء الأمريكية".

ولفت إلى أن هناك دولا مثل الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والهند تستخدمها لكن لازالت تحت التجارب السريرية.

وأوضح أن البلازما قد تكون علاج فوري عكس اللقاح أو المصل والفرق بينهما أن الأخير يولد أجسام مناعية طويلة المدى لكن البلازما تفرز أجسام مناعية سريعة تمثل علاجا فوريا.

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