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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

عمرو مصطفى يكشف كواليس فكرة «أنت أقوى» (فيديو)

الإثنين 20/أبريل/2020 - 07:10 م
الفنان عمرو مصطفى
الفنان عمرو مصطفى
سناء إسماعيل
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كشف الفنان عمرو مصطفى، كواليس تصوير أوبريت "أنت أقوى"، والذي شارك فيه عدد من نجوم مصر والوطن العربي، من ألحانه وكلمات الدكتور مدحت العدل وتوزيع نادر حمدي.

وقال مصطفى، خلال مداخلة مع برنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر فضائية dmc: "الدكتور مدحت العدل، اتصل بي وقالي عايزين نعمل رسالة من مصر للعالم كله والإنسانية ويتم ترجمتها بأكثر من لغة، ونعمل الآن على ترجمتها لضيق الوقت".

وأضاف: "زارني في المكتب كل من تامر وجيه، ووليد مصطفى، وعملنا على الأغنية، وكلمنا المغنيين ووجدنا ترحيب من كل المطربين وكل واحد منهم كان في بلد مختلفة، وطارق العريان ونادر حمدي وكل الناس بذلوا جهدًا كبيرًا لكي يخرج هذا العمل بهذا الشكل".

يذكر أن أوبريت "أنت أقوى"، شارك فيه كل من الفنانون محمد منير، تامر حسني، البنانية كارول سماحة، وائل جسار، التونسي صابر الرباعي، المغربية سميرة سعيد، بالإضافة إلى مشاركة عدد من النجوم في فيديو كليب الأغنية.

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