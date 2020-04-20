هند صبري تؤسس جمعية «مفيد» الأهلية لدعم تونس

أسست النجمة هند صبري ومعها مجموعة من الشخصيات العامة بالمجتمع المدني التونسي وعدد من الشخصيات التونسية البارزة داخل تونس وخارجها جمعية مفيد، إيمانا منها بدور الفنان في خدمة وتنمية مجتمعه.جمعية مفيد هي جمعية أهلية الغرض منها تنمية المجتمع سواء ثقافيا أو مجتمعيا أو صحيا وتقوم أيضا بدور تنموي وتوعوي في إطار افكار المواطنة التي تحكم المجتمع التونسي.وكان أول أنشطة هذه الجمعية هو جمع ٧٠ ألف دينار تونسي بالتعاون مع مؤسسات أخرى وتم توجيهها لمدينة قبلي التونسية التي بها أكبر عدد من إصابات كورونا في تونس.وأكدت هند صبري في تصريحات صحفية لها، أن الجمعية تراعي الشفافية الكاملة والتامة سواء في أهدافها أو تمويلها أو مصادر صرف التبرعات التي جمعتها.